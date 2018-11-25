В Ереване прошло многотысячное шествие сторонников Пашиняна 3 25.11.2018, 18:58

Оно длилось девять часов.

В Ереване состоялось многотысячное шествие сторонников исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает liga.net.

“Наше шествие продолжалось ровно 9 часов, 25 минут. Мы прошли 37,5 километров за день”, - заявил Пашинян.

По его словам, это шествие показывает, что “наша воля тверже камня, а наша душа не сдается”. “На пути построения свободной и счастливой Армении нас никто и ничто не остановит, потому что мы пользуемся доверием народа”, - отметил и.о. премьер-министра Армении.

Также политик назвал шествие “искуплением” за “все ошибки и упущения” его команды.

В начале октября в Ереване прошли массовые акции протеста против внесения поправок в закон о регламенте Национального собрания: по мнению Пашиняна, это должно было сузить возможности для роспуска парламента, и, следовательно, не допустить досрочные парламентские выборы.

16 октября, Пашинян подал в отставку. По его словам, на такой шаг он решился, чтобы открыть путь к скорейшим выборам в парламент.

А уже 1 ноября в Армении во второй раз не смогли выбрать премьер-министра. Таким образом, согласно конституции страны, парламент был распущен а 9 декабря в стране пройдут досрочные выборы.