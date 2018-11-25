Официантка рассказала всю правду о своей работе 7 25.11.2018, 19:19

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Источник: kurjer.info

20-летняя случчанка поделилась нюансами работы официанткой.

20-летняя случчанка Анастасия Шевченко учится на юриста и подрабатывает официанткой в минском кафе. Она рассказала «Кур'еру» о нюансах в работе официанта.

В мае 2018 года Анастасия устроилась официанткой в Golden Coffee. Это заведение работает круглосуточно и рассчитано на людей среднего достатка. По утрам сюда приходят позавтракать и попить воды адвокаты, офисные клерки, в обед — бизнесмены, которые проводят встречи. По вечерам, особенно в выходные дни, приходят те, кому надо доотдыхать после закрытия других заведений.

Режим работы

«В Golden Coffee две смены. Первая — с 7 до 19 часов, вторая — с 19 до 7 часов, — рассказывает Анастасия. — Мы с коллегами делим ночные смены поровну — по десять ночных и десять дневных смен. Самая прибыльная — ночная смена, потому что много гостей, которые оставляют официантам чаевые. Офисные работники, которые приходят на ланчи (мы их называем «ланчоусы»), редко дают денег на чай.

Плюсы и минусы работы

Ночные смены хоть и самые прибыльные, но тяжёлые, потому что ты не чувствуешь дня. До 7 утра работаешь, потом приходишь домой, спишь до 19 часов, а потом снова к 7 утра на работу.

Кроме этого, я постоянно нахожусь на ногах. После смены они сильно болят. Покупаю специальную мазь, которая охлаждает ноги. Иногда опускаю ноги в тазик с холодной водой. Бывает, по ночам случаются судороги.

Клиенты

Часто попадаются грубые гости, которые ни во что меня не ставят: «принеси», «подай», «кто ты такая, чтобы советовать, какое блюдо лучше». К утру в кафе приходят хамы и пьяные гости.

Есть ещё такая категория гостей, которая понтуется знакомством с директором кафе.

«Да я сейчас твоему директору позвоню», — обычно так говорят. Я отвечаю: «Звони». Понимаю, что они вряд ли знакомы и вряд ли будут звонить моему шефу в четыре часа утра.

Я сама, как официант, могу нагрубить гостям. Не считаю, что это хорошо, но человек моей профессии должен уметь защитить себя. Главное — нахамить так, чтобы гости не поняли, что ты им нахамила, и перевести это всё в шутку.

Случаи на работе

Были случаи, когда со мной хотели познакомиться. Одно время к нам приходил парень в ярких красных кроссовках. Он хотел взять у меня номер телефона, но я ему ответила, что с человеком, у которого такая обувь, гулять не пойду. Он посмеялся и успокоился.

Был ещё случай, когда у нас в заведении отдыхали четыре девчонки. Я их обслуживала.

В три часа ночи мне было уже сложно им улыбаться из-за усталости и их множества глупых вопросов. Поэтому одна из них швырнула в меня меню и сказала: «Девушка, вы не сильно хотите принимать у нас заказ». Дальше с ними работала моя коллега.

Когда они уходили, оставили мне записку на салфетке: «Анастасия, вы самый плохой официант. Вы завидуете нам, потому что вы по ту сторону стола. И вообще, у вас никогда не будет девичника. Вы навеки будете одиноки. Вас не должны были называть Настей, потому что Насти крутые, а вам до них далеко».

Я их догнала и сказала, что они забыли на столе бумажку. Добавила, что отсутствие улыбки на моём лице — не повод переходить на личности, объяснила, почему я была в таком настроении, и отдала им листок с запиской.

Источник: kurjer.info

Самая большая сумма чаевых, что мне оставляли, — 150 рублей, маленькая — 20−50 копеек. Бывает, что люди извиняются, когда не могут оставить на чай.

Принято, что чаевые — это 10% от суммы чека. Например, если чек на 80 рублей, то 5−8 рублей на чай достаточно. Почему стоит оставлять чаевые? А попробуйте выжить на 350 рублей, когда аренда квартиры 370.

Сама я редко хожу в заведения. Глупо зарабатывать деньги в кафе и там же их тратить. Но если идти с парнем, который меня угостит, то почему бы и нет.

Планы

В будущем я не планирую работать юристом или официантом. Работа юристом для меня скучна. Мне нужен драйв, нужно движение, я не офисный работник. Не смогу сидеть днями на стуле в бумажках.

А работу официантом, мне кажется, нельзя воспринимать как серьёзную работу. Это хорошие деньги для подработки ну максимум до 22 лет. Потом нужно думать о вещах посерьёзней. Общепит — это большая яма, из которой главное вовремя уйти.

Хочу попробовать себя в сфере SMM, в рекламе и маркетинге. В ближайшее время пойду на курсы".