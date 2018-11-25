Кремль терпит поражение за поражением 25.11.2018, 19:43

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Запад прозрел от политики Путина.

Президентом Интерпола, вопреки прогнозам, избрали не россиянина Александра Прокопчука, а кандидата от Южной Кореи Ким Чон Яна. О том, какую роль сыграла на этих выборах огласка и решительное недовольство некоторых стран возможностью избрания россиянина, "Апостроф" спросил содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаила Пашкова.

Момент был довольно критический, потому что речь шла об избрании на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола представителя России Александра Прокопчука. Против этой кандидатуры выступил ряд стран Запада. Причем очень активно выступили американцы, Британия, Литва и Украина. Последние две страны даже заявили, что могут пересмотреть свое участие в Интерполе. Это был действительно критический момент для многих стран, потому что сам Александр Прокопчук связан со спецслужбами России, которые зарекомендовали себя в последнее время крайне негативно. Растет токсичность российского политического режима и нерукопожатность российского руководства. Все это привело к торпедированию кандидатуры Прокопчука, и в конце концов победил представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Это, безусловно, очень важный момент. Но я бы в этом контексте упомянул еще два очень важных и, наверное, как-то взаимосвязанных события. Дело в том, что в этот же день Организация по запрещению химического оружия приняла решение о возможности определять виновных в применении химоружия - решили создать соответствующую комиссию. Россия выступала категорически против. Но решение на конференции ОЗХО в Гааге, насколько известно, было принято. То есть и тут Россия потерпела поражение. Понятно, что причина в возрастании токсичности российского политического режима и понимании Западом роли и места России в международной политике – ее агрессивных действий на международной арене.

Все это ложится в один ряд. Сюда же, наверное, следует отнести и недавние события в Парламентской ассамблее Совета Европы, когда были заблокированы очень серьезные усилия руководства ПАСЕ по восстановлению прав российской делегации. Этот своеобразный модельный ряд и дает основания говорить, что токсичность российского режима предопределяет поведение многих стран, в том числе в международных организациях. Давайте также вспомним, что Оксфордский словарь главным словом 2018 года назвал "токсичный".

Мне кажется, что страны Запада все более и более прозревают, более трезво оценивают российскую политику, цели и задачи россиян. С другой стороны, кризис доверия между Западом и Россией не исключает диалог. Но я полагаю, что диалог будет уже несколько иного качества – без иллюзий о миролюбии и демократичности Кремля. А формула "business as usual" будет под вопросом.

Фигура Прокопчука остается в Интерполе до 2019 года. Нам нужно иметь это в виду и действовать соответствующим образом. Но Интерпол как международная организация является в большей степени своеобразным почтовым ящиком: страны дают заказы, информацию, которая, по некоторым данным, не особо даже проверяется, и потом выставляются так называемые красные карточки по розыску. Украине нужно иметь в виду фигуру российского вице-президента Интерпола, но ничего не мешает развивать прямые контакты с правоохранительными службами, например, стран Запада.