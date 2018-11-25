«Подняли украинский флаг под носом у оккупантов» 25.11.2018, 20:00

Украина вернула еще один населенный пункт.

Военнослужащие Объединенных сил под прикрытием 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины провели проверку и зачистку в населенном пункте Рассадки в "серой зоне". Как пишет gordonua.com, oб этом 24 ноября сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы сил спецопераций под самым носом оккупантов подняли украинский флаг. Спецназовцы готовились к операции больше месяца. Именно месяц назад разведка обнаружила в поселке оккупантов. В период кровавых боев за Дебальцево рядом с Рассадками проходил один из маршрутов, по которому защитникам Украины подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы. Населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако из-за сложности обеспечения и близости позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно. Рассадки были под нашим огневым контролем, хотя и находились в "серой зоне", – говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики в последнее время вели обстрелы из поселка и применяли противотанковые управляемые ракеты.

Об освобождении Рассадок 24 ноября сообщал фонд "Повернись живим". Там отмечали, что зачистка села от боевиков позволила сместить линию фронта на 1,2–1,5 километра, не нарушая Минских соглашений.

В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В 2018 году силы ООС уже освобождали населенные пункты из "серой зоны". В конце июня подразделения разведки Вооруженных сил Украины взяли под контроль населенный пункт Золотое-4. Операцию проводила рота глубинной разведки.