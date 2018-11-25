Тымчук: Для Москвы подобная провокация нужна по двум причинам 2 25.11.2018, 20:33

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Дмитрий Тымчук

С чем связан инцидент с украинскими и российскими кораблями.

Инцидент с украинскими кораблями, следующими в Мариуполь через Керченский пролив, необходим президенту РФ Владимиру Путину для запугивания Военно-морских сил (ВМС) Украины. Такое мнение выразил в Facebook нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Об этом пишет gordonua.com.

"План Путина, реализуемый через погранвойска ФСБ РФ, очевиден: после фактической экономической блокады украинских портов в Азовском море перейти к запугиванию уже ВМС Украины своими военными средствами. При этом, как и стоило ожидать, российская ФСБ сразу же принялась вопить – мол, украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ", а российские пограничники, мол, лишь реагировали на такую невиданную "украинскую агрессию". Хотя в ВМС ВС Украины заявили, что про планы перехода своих кораблей проинформировали заранее в соответствии с нормами обеспечения безопасности судоходства", – написал нардеп.

Он считает, что момент для провокации Москва выбрала "подходящий, явно надеясь, что на данный момент внимание цивилизованного мира приковано исключительно к событиям во Франции (там массово протестуют против подорожания топлива.)", а превентивное, лживое до последнего слова обвинение в адрес Украины в "агрессии", по задумке Кремля, должно снять все логично ожидаемые обвинения в агрессии с самой России".

Тымчук связал происходящее с заявлением Министерства иностранных дел (МИД) Украины, который анонсировал, что в декабре представит проект резолюции о милитаризации Россией Черного и Азовского морей для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН.

"Для Москвы подобная провокация нужна по двум причинам. Во-первых, создать "базу" для обвинений самого Киева в "агрессивных действиях" в Черном и Азовском морях, и под этим лживым лозунгом консолидировать своих вассалов в ГА ООН (Беларусь, Армения и прочих), стараясь похоронить резолюцию", – отметил нардеп.

По его словам, речь идет также о нарушении международного права.

"Во-вторых, дать четкий сигнал Киеву: для РФ не существует никаких норм международного права и двусторонних договоренностей – что хотим, то и воротим, а потому если Украина собирается защищать свои интересы в Азовском и Черном морях, то Москва будет действовать, как Путину в голову стукнет. Наплевав и на международное право, и на международное сообщество, да и вообще на всех и вся", – заявил Тымчук.

25 ноября представители ВМС Украины сообщили, что российский пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу". По данным источника InfoResist в Министерстве обороны Украины, "Дон" получил значительные повреждения после тарана и борется за живучесть, направляясь на базу. Буксир плывет дальше.

В погранслужбе ФСБ РФ заявили, что три украинских корабля по пути к Керченскому проливу "опасно маневрируют" и не подчиняются "законным требованиям" российских властей.

Действия России по отношению к кораблям ВМС Украины МИД Украины оценил как провокационные и агрессивные.

"Из соображений безопасности" Россия закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов.

По данным ВМС Украины, российские вертолеты заходили на боевой курс с прицеливанием на украинские корабли, которые ожидают прохода через Керченский пролив.