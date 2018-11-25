Белорусы в США: Техника здесь стоит значительно дешевле, чем у нас 3 25.11.2018, 20:46

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Как молодые супруги выиграли грин-карту и переехали в Сан-Франциско.

Ежегодно около 100 тысяч белорусов подают заявку на лотерею «Green Card», а выигрывают около 1 000 человек, пишет «Вечерний Бобруйск».

По официальном данным, в 2018 году заветную для многих карту, позволяющую переехать в США, получили почти 1 500 белорусов. В этот список попала и молодая семейная пара – 24-летняя Ирина и 25-летний Кирилл Смоловские. В сентябре они переехали в Сан-Франциско.

От идеи до реализации

– Все произошло достаточно случайно. В 2016 году я предложила мужу сыграть в лотерею грин-карт. Некоторые мои знакомые выиграли в нее. Кирилл отнесся немного скептически, но все же мы отправили заявки в последний день подачи. Оформление заняло всего 10 минут. И так случилось, что анкета мужа выиграла, – рассказывает Ирина.

После того как пара узнала о выигрыше, молодые люди даже не сомневались, стоит ли ехать, ведь они всегда хотели путешествовать, побывать и пожить в разных странах. К тому же профессии позволяли работать удаленно: Ирина – веб-дизайнер, Кирилл – программист.

Дворец изящных искусств. Сан-Франциско

Процесс подготовки документов занял около двух месяцев. Интервью в американском посольстве молодой паре назначили в апреле 2018 года.

– Собеседование – это скорее формальность, оно длилось менее четырех минут. Все прошло достаточно легко, хотя мы, конечно, волновались. Знание английского роли не играло, потому что на интервью присутствовал переводчик. Нас спросили, как мы познакомились, кем работаем и куда планируем ехать в США. Затем консул поздравила нас и сказала, что наши визы одобрены.

Родственники и друзья, по словам Иры, были рады за них и полностью их поддерживали. Молодые люди жили в съемной квартире, поэтому продавать недвижимость не пришлось. Свои вещи они перевезли к родителям и раздали друзьям.

О сборах

Ирина рассказала, что Сан-Франциско они выбрали сразу: в этом городе есть большой спрос на их профессии. И в сентябре полетели туда, взяв с собой лишь два рюкзака нужных вещей и около 8 тысяч долларов.

Эмбаркадеро, портовая набережная. Сан-Франциско

– Летели мы из Вильнюса с пересадкой в Осло. Билеты искали на сайтах поиска авиабилетов и купили очень дешево. Два билета в один конец без багажа обошлись нам в 410 евро.

Перед отъездом семейная пара через социальную сеть договорилась с ребятами из Украины об аренде комнаты.

Первые впечатления

– Сан-Франциско влюбляет в себя практически сразу, – говорит Ирина. – Викторианская архитектура в сочетании с современными небоскребами, уникальность ландшафта (город построен на 20 холмах). Тихий океан, особенный климат и знаменитый туман... Город имеет очень компактные размеры и развитую систему общественного транспорта, что редкость для Америки. Весь Сан-Франциско можно проехать за пару часов на велосипеде и не встретить ни одного скучного места. Впечатляет также количество достопримечательностей, мероприятий и современные технологии повсюду.

По словам девушки, поначалу их удивляло дружелюбие и увлеченность людей.

– Мне сложно проехать с кем-нибудь в лифте и не услышать комплимент своей одежде, кроссовкам или маникюру.

Сан-Франциско. Смог в городе из-за пожаров. 9 ноября

А еще, говорит, все американцы чем-то занимаются в свободное от работы время и делают это с удовольствием.

– Йога, танцы, пеший туризм, участие в различных фестивалях – чувствуются, что люди тут живут полной жизнью.

Поражало молодых людей и разнообразие национальностей, свобода и толерантность.

Девушка также отметила, что для кого-то недостатком может показаться необычный климат Сан- Франциско. За счет холодного Калифорнийского течения в городе всегда прохладно и ветрено, жаркое лето – большая редкость.

Трудности

Переезд – всегда проблемы и стресс, но Ирина и Кирилл отмечают: нельзя сказать, что они столкнулись с большими трудностями на новом месте. Возможно, было легче из-за того, что молодые люди не имели особых ожиданий и ничего тщательно не планировали. Кроме того, первое время в некоторых бытовых вопросах семье помогали русскоговорящие ребята, у которых они сняли жилье.

Сан-Франциско. В парке Золотые ворота.

По приезду нужно было оформить сими-карты и кредитные карты, номер социального страхования.

– Во всех организациях сотрудники терпеливо помогали нам, объясняя все нюансы буквально на пальцах. Иногда это занимало достаточно много времени.

Наверное, пока что самой большой трудностью стало неуверенное знание языка, говорит девушка.

– Живя в Беларуси, мы считали, что знаем язык на среднем уровне. Но, приехав в США, поняли, что совершенно не подготовлены к общению.

Поэтому сегодня молодые люди почти каждый будний день ходят на бесплатные курсы английского языка для иностранцев. Занятия ведут носители языка.

Техника стоит значительно дешевле, чем у нас. Например, телевизор Samsung с диагональю 50 дюймов стоит около 350 долларов, тогда как в Беларуси за него придется отдать более 1 000 рублей.

О планах

Мост Golden Gate Bridge (Золотые Ворота)

Кроме активного изучения английского языка днем, по вечерам молодые люди подрабатывают курьерами в Uber eats (доставка еды), где в час зарабатывают около 25 долларов (минимальная зарплата в Сан-Франциско – 15 долларов в час), а также занимаются некоторыми удаленными проектами по своим профессиям. После нового года планируют найти работу по специальностям.

Не думают ли вернуться?

– Мы тут только два месяца, поэтому сложно сейчас что-то сказать насчет возвращения в Беларусь. Да и вряд ли можно однозначно ответить на вопрос, где лучше, – тут или там. Но на данный момент больше перспектив и возможностей для себя мы видим здесь, в США.