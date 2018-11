Польша выиграла детское «Евровидение» в Минске 2 25.11.2018, 20:51

1,868

Роксана Венгель

Фото: eurowizja.org

Представительница Польши спела песню Anyone I want to be.

В финале детского «Евровидения», который прошел вечером 25 ноября в «Минск Арене» победила представительница Польши Роксана Венгель. Она спела песню Anyone I want to be, пишет nn.by.

Kонкурсант от Беларуси Даниэль Ястремский - 11-й.