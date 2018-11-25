«Когда соберем команду таких, как он – сможем на равных конкурировать с топами» 25.11.2018, 21:18

Владислав Колячонок

Тренер юниорской сборной – о новом таланте в белорусском хоккее.

Своей игрой 17-летний тинейджер привлекает внимание не только белорусских болельщиков, пишет tribuna.com.

О нем уже всерьез трубят западные эксперты, говоря, как об одном из самых талантливых игроков своего возраста. Еще на юниорском чемпионате мира в России, где наша сборная завершила выступление в четвертьфинале (уступив 2:5 Финляндии), Владислав Колячонок вошел в тройку лучших игроков сборной по итогам турнира. Несмотря на поражения от Канады (3:8), Швеции (3:4), США (0:8) защитник раз за разом выдывал удачные смены и вовсе не тушевался перед грозными соперниками, выигрывая борьбу на каждом участке. Журналисты решили узнать у тренера юниорской сборной о его подопечном и вот, что рассказал Павел Перепехин.

- Чем вас привлек Колячонок?

– В принципе, у этого хоккеиста все навыки развиты на высоком уровне. Многие отмечают его катание, но я бы не стал делать на акцент именно на нем. Физически парень хорошо развит, относится с любовью к своему делу и в какой-то степени его фанат. На тренировках постоянно уделяет внимание броскам и технике. Еще хочется отметить его хоккейный интеллект. Это не какой-то бестолковый парень, которого всем наградила природа. У него есть цель заиграть на хорошем уровне, поэтому шаг за шагом он движется в этом направлении. От себя и всего тренерского штаба юниорской сборной могу сказать: мы делали все возможное, чтобы не мешать Владу развиваться, а также всячески помогали и стимулировали.

- Колячонок рассказывал, что перед ЧМ был в четвертой паре защитников и только на самом турнире стал основным игроком. Почему?

– Нет, это не совсем верная информация. Мы рассчитывали на него, как на основного игрока. Тренерский штаб искал идеальное сочетание в парах, поэтому может быть ему так показалось. В целом, Колячонка готовили к турниру в качестве основного игрока, и он полностью оправдал наши ожидания.

- Почему сейчас у него получается, а у остальных ребят нет?

– Думаю, это постоянная работа. Влад похож на современного защитника: хорош во всех зонах, достаточно агрессивен в обороне и приносит много пользы в атаке. Это привлекает хоккейных менеджеров, поэтому сейчас на него такой высокий спрос.

Он действительно играет в хоккей и всестороннее развит, а не как большинство – хороши либо в атаке, либо в обороне. После чемпионата мира я выделял несколько игроков нашей сборной. Конечно, Влад был среди пяти-шести человек, которые оставили приятные впечатления. Эти хоккеисты не уступали тем же финнам, шведам – они играли на высоком уровне. Могу больше сказать: когда соберем целую команду таких, как Колячонок – сможем на равных играть с топовыми сборными. Влад полностью соответствовал уровню лидеров финнов, шведов, американцев. Думаю, поэтому его и заметили.

- Чего ему не хватает?

– Возможно, стоит подтянуть точность передач. В некоторых моментах не хватает жесткости паса. Все остальное у него есть. Это игрок с перспективой на НХЛ, если, конечно, не остановится в своем развитии, не поймает звезду и будет продолжать работать. Недаром он претендент на первый раунд драфта-2019.

- Каким человеком вам показался Колячонок?

– Своеобразный парень, не замечал в нем какой-то скромности. Но и редко мог огрызнуться или ответить в неподобающей форме. Бывали, конечно, какие-то заскоки, но все это в прошлом. Думаю, он переборол их. Не могу сказать, что Влад был лидером той сборной и вел парней за собой, хотя времени на площадке проводил много. Возможно, возраст не давал в полной мере воздействовать на партнеров. Все-таки с некоторыми ребятами у него разница больше года.