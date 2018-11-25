Израиль построит свой «Северный поток» 25.11.2018, 21:23

Поставки израильского газа в Европу начнутся, когда будет построен газопровод из Израиля через Кипр, Крит и Грецию до Италии.

Израиль намерен до конца 2025 года начать поставки газа в Европу по новому крупному газопроводу. Соответствующее соглашение с Грецией, Кипром и Италией должно быть подписано к февралю 2019 года, заявил в воскресенье, 25 ноября, министр энергетики страны Юваль Штайниц. По его словам, предполагаются также поставки газа с Кипра, пишет «Немецкая волна».

Министр отметил, что четыре страны достигли принципиального согласия по данному вопросу спустя год после того, как в технико-экономическом обосновании, составленном экспертами ЕС, была дана положительная оценка проекта.

По первоначальным подсчетам, строительство газопровода длиной 2100 километров обойдется примерно в 6 миллиардов евро. Его планируется проложить по дну Средиземного моря на глубине до 3000 метров от богатых месторождений Израиля до Кипра, а оттуда - до Крита и через материковую часть Греции до Италии.

Штайниц указал, что в течение года после официального подписания соглашения должен быть решен вопрос частного финансирования трубопровода. Прокладка займет еще 4-5 лет. "Если все пойдет, как запланировано, мы рассчитываем, что в 2024-2025 году мы станем поставщиком энергетических ресурсов для Европы", - поделился планами израильский министр.

По согласию всех четырех участников проекта к нему смогут присоединиться и другие страны, подчеркивают в израильском министерстве энергетики. Европейский Союз выделил на технико-экономическое обоснование и планирование 70 миллионов евро.

Меморандум о взаимопонимании по строительству газовой магистрали в Европу был подписан министрами энергетики Израиля, Кипра и Греции, а также послом Италии на Кипре в декабре 2017 года. При подписании в Никосии присутствовал и комиссар ЕС по вопросам энергетики и защиты климата Мигель Ариас Каньете.