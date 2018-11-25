Украина обращается в Совет Безопасности ООН в связи с ситуацией в Керченском проливе 2 25.11.2018, 22:06

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Вызывающее поведение России можно остановить только совместными скоординированными усилиями.

В связи с ситуацией в Керченском проливе Украина обращается в Совет Безопасности ООН. Об этом в Twitter 25 ноября сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, пишет gordonua.com.

"По поручению президента Украины Петра Порошенко немедленно обращаемся в Совет Безопасности ООН. Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями", – написал дипломат.

Заява МЗС щодо збройної провокації Росії у Чорному та Азовському морі - Заяви та коментарі - МЗС України https://t.co/3ExwV6e7pn — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 ноября 2018 г.

Сегодня представители ВМС Украины сообщили, что российский пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу". По данным источника InfoResist в Министерстве обороны Украины, "Дон" получил значительные повреждения после тарана и борется за живучесть, направляясь на базу. Буксир плывет дальше.

В погранслужбе ФСБ РФ заявили, что три украинских корабля по пути к Керченскому проливу "опасно маневрируют" и не подчиняются "законным требованиям" российских властей.

Действия России по отношению к кораблям ВМС Украины Министерство иностранных дел Украины оценило как провокационные и агрессивные.

Россия закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов "из соображений безопасности".

По данным ВМС Украины, российские вертолеты заходили на боевой курс с прицеливанием на украинские корабли, которые ожидают прохода через Керченский пролив. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил, что экипажи украинских кораблей, следующих в Мариуполь, готовы к возможной высадке российского десанта.

Воронченко сообщил, что корабли ВМС Украины начали движение на выход из Керченского пролива и преследуются россиянами.