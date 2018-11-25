Суд отправил экс-советника Трампа в тюрьму по делу о вмешательстве России 25.11.2018, 22:17

Джордж Пападопулос

Он просил отсрочки до завершения дела о законности назначения спецпрокурора Мюллера.

Федеральный судья в воскресенье отклонил ходатайство бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса, просившего об отсрочке тюремного заключения, к которому он был приговорен, до рассмотрения другого дела, которое, как он надеется, приведет к отмене вынесенного ему приговора, сообщает «Голос-Америки».

В понедельник Пападопулос должен явиться в тюрьму, чтобы начать отбывать 14-дневное заключение, после того как судья Рэндольф Мосс отклонил поданное им в последний момент ходатайство, чтобы он и дальше находился на свободе под залогом.

Пападопулос, который признал себя виновным в даче ложных показаний федеральным агентам, расследующим связи между штабом Трампа и Россией, просил об отсрочке исполнения приговора до завершения разбирательства по делу о законности назначения спецпрокурора Роберта Мюллера. Мосс заявил, что ходатайство Пападопулоса лишено оснований.

«Суд… делает вывод, что ходатайство Пападопулоса об отсрочке до обжалования данного решения лишено оснований, – говорится в решении Мосса. – Ходатайство истца о том, чтобы и дальше оставаться освобожденным под залог, и ходатайство о переносе даты явки для отбытия наказания настоящим отклоняются».