Видеофакт: Российский корабль идет на таран украинского рейдового буксира 25.11.2018, 22:32

Бронированный артиллерийский катер «Бердянск»

Pоссийский пограничный сторожевой корабль делал это намерено.

На youtube-канале Otvertka74 появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент тарана российским судном украинского рейдового буксира, передает censor.net.ua.

Редакция обращает внимание, что запись ведется из рубки российского корабля, протаранившего украинское судно, присутствующие используют ненормативную лексику.

Как сообщил gordonua.com, pоссийский пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Дон" намеренно таранил украинский буксир "Яны Капу".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

ВМС Украины обнародовали правовой комментарий, указывая, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву (далее - Конвенция ООН) и статьей 2 Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива (далее - Договор), военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, а это значит, что они могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый.