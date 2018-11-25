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В связи с событиями в Керченском проливе Порошенко созвал заседание военного кабинета

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  • 25.11.2018, 22:42
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Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Президент Украины Петр Порошенко 25 ноября созвал заседание военного кабинета в связи с событиями в Керченском проливе. Как пишет gordonua.com, oб этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов в Twitter.

"В 22:00 (в 23.00 по белорусскому времени — прим.) Порошенко собирает заседание военного кабинета в связи с ситуацией, сложившейся в Керченском проливе и нападением на украинские военные корабли", – написал Турчинов.


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