Президент Украины поддержал предложение о военном положении 8 26.11.2018, 1:44

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Сегодня утром Верховная Рада собирается на экстренное заседание.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины 26 ноября заявил о поддержке предложения военного кабинета ввести в Украине военное положение.

"Военный кабинет обратился ко мне с предложением вынести на заседание СНБО предложение - подготовку решения о введении военного положения и обращение к Верховной Раде, чтобы она завтра по возможности (консультации с главой парламента уже проведены) рассмотрела проект решения на внеочередном заседании", – сказал Порошенко.

Он отметил, что поддержал предложение военного кабинета.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что введение военного положение не значит, что Украина будет вести какие-то наступательные действия. Украина будет вести исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности граждан. Также это не значит изменение положения на линии соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и на других участках. Но мы должны быть готовыми, чтобы не допустить сценария, который РФ практиковала в других государствах", - заявил президент.

25 ноября 2018 года около Керческого пролива корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Группу ВМС Украины не пропустили в Азовское море.