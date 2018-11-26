Парубий созвал внеочередное заседание Верховной Рады Украины 26.11.2018, 8:02

На нем будет рассмотрено предложение СНБО о введении военного положения.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий созвал внеочередное заседание украинского парламента в связи с ситуацией в Керченском проливе. Об этом он сообщил в Twitter, передает gordonua.com.

"На корабли Военно-морских сил Украины была осуществлена атака российских военных. Фронт российской агрессии расширился и теперь он достигает Черного и Азовского морей. На понедельник, 26 ноября, на 16.00 (17.00 по минскому времени – ред.) я собираю внеочередную сессию Верховной Рады Украины", – написал Парубий.

На кораблі #ВМС України була здійснена атака російських військових. Фронт російської агресії розширився і тепер він сягає Чорного і Азовського морів. На понеділок, 26 листопада 2018 року на 16:00 я скликаю позачергову сесію Верховної Ради України. @verkhovna_rada — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 25 ноября 2018 г.

25 ноября представители ВМС Украины сообщили, что российский пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу". В погранслужбе ФСБ РФ заявили, что три украинских корабля по пути к Керченскому проливу "опасно маневрируют" и не подчиняются "законным требованиям" российских властей.

Действия России по отношению к кораблям ВМС Украины Министерство иностранных дел Украины оценило как провокационные и агрессивные.

"Из соображений безопасности" Россия закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов.

По данным ВМС Украины, российские вертолеты заходили на боевой курс с прицеливанием на украинские корабли, которые ожидали прохода через Керченский пролив.

Когда украинские корабли начали движение на выход из Керченского пролива, россияне их преследовали и открыли по украинским военным огонь на поражение.

По данным ВМС Украины, россияне захватили бронированный артиллерийский катер украинских ВМС "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а катер "Никополь" следует в сопровождении оккупантов. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, более 20 попали в плен.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины 26 ноября заявил о поддержке предложения Военного кабинета ввести в Украине военное положение. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что предлагается ввести его на 60 дней.