«Я родилась в Орше, на земле Владимира Короткевича» 26.11.2018, 8:07

Фото: svaboda.org

Писательница из Орши рассказала, почему за свои деньги повесила на дом вывеску по-белорусски.

Нынешняя улица Короткевича в Орше при жизни писателя имела название Космонавтов. После переименования на доме № 19 по-прежнему висела вывеска со старым названием. Писательница Полина Степаненко, которая сейчас здесь живет, самостоятельно заменила ее новой, сообщает «Белсат» со ссылкой на радио «Свобода».

«В городе вывески повсюду русскоязычные. И оршанская структура Общества белорусского языка выступила с инициативой, чтобы жители частных домов вывешивали на них вывески по-белорусски, у кого есть такая возможность. Я родилась в Орше, на земле Владимира Короткевича, и решила первой поддержать это предложение накануне его годовщины».

Старую вывеску отдали в Оршанский музей Владимира Короткевича.

26 ноября исполняется 88 лет со дня рождения писателя. Сегодня жители Орши возложили цветы к барельефу, который находится на одном из домов на улице его имени, а также к памятнику, который стоит в городском парке.

На малой родине Короткевича его день рождения давно стал неформальным городском праздником.