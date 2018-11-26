Генштаб ВСУ: Войска Украины приведены в полную боевую готовность 26.11.2018, 8:11

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Начальник Генштаба подписал приказ на основании решения Совета национальной безопасности и обороны.

Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность, сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины [Виктор Муженко] отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность "полнаяˮ, – проинформировали в Генштабе.

25 ноября представители ВМС Украины сообщили, что российский пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу". В погранслужбе ФСБ РФ заявили, что три украинских корабля по пути к Керченскому проливу "опасно маневрируют" и не подчиняются "законным требованиям" российских властей.

Действия России по отношению к кораблям ВМС Украины Министерство иностранных дел Украины оценило как провокационные и агрессивные.

"Из соображений безопасности" Россия закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов.

По данным ВМС Украины, российские вертолеты заходили на боевой курс с прицеливанием на украинские корабли, которые ожидали прохода через Керченский пролив.

Когда украинские корабли начали движение на выход из Керченского пролива, россияне их преследовали, а затем открыли по украинским военным огонь на поражение. Они захватили катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир Яны Капу". Шесть украинских военнослужащих получили ранения, проинформировали в ВМС. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, на захваченных судах было 23 военных.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины 26 ноября заявил о поддержке предложения Военного кабинета ввести в Украине военное положение. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что предлагается ввести его на 60 дней.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий созвал на 16.00 26 ноября внеочередное заседание украинского парламента. В ходе него парламентарии рассмотрят предложение о введении военного положения.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.