Опубликованы записи переговоров украинских и российских военных в Керченском проливе 26.11.2018, 8:32

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Записи свидетельствуют об агрессии со стороны РФ.

Опубликованы записи переговоров военных Военно-морских сил Украины и российских пограничников в ходе конфликта в районе Керченского пролива.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал" Минобороны Украины.

"Качество звука говорит о записи в одном из подконтрольных россиянам портов", - отмечает УМП.

На первой записи член экипажа одного из украинских кораблей говорит, что военные не намерены применять оружие и не совершают вооруженную агрессию.

"Действую согласно правилам и договорам Украины и РФ относительно украинско-российской государственной границы", – сказал он. На другой записи член экипажа несколько раз повторяет, что на борту есть раненые. "Лежачие раненые. Мне нужна помощь", – говорит он. Слышно также, что российские пограничники требуют от находящихся на одном из украинских кораблей военных включить свет на палубе и выйти туда с поднятыми руками, передает gordonua.com.

25 ноября представители ВМС Украины сообщили, что российский пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу". В погранслужбе ФСБ РФ заявили, что три украинских корабля по пути к Керченскому проливу "опасно маневрируют" и не подчиняются "законным требованиям" российских властей.

Действия России по отношению к кораблям ВМС Украины Министерство иностранных дел Украины оценило как провокационные и агрессивные.

По данным ВМС Украины, российские вертолеты заходили на боевой курс с прицеливанием на украинские корабли, которые ожидают прохода через Керченский пролив. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил, что экипажи украинских кораблей, следующих в Мариуполь, готовы к возможной высадке российского десанта. Украинские корабли начали движение на выход из Керченского пролива. Россияне начали их преследование и открыли по украинским военным огонь на поражение.

По данным ВМС Украины, россияне захватили бронированный артиллерийский катер украинских ВМС "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а катер "Никополь" следует в сопровождении оккупантов. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, более 20 попали в плен.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины 26 ноября заявил о поддержке предложения Военного кабинета ввести в Украине военное положение. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что предлагается ввести его на 60 дней.