В Мексике сотни мигрантов штурмовали границу с США 26.11.2018, 8:43

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Американские пограничники применили слезоточивый газ.

Минимум 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканский город Тихуану, предприняли в воскресенье, 25 ноября, попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США. Об этом сообщила американский министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, передает dw.com.

Беспорядкам предшествовала мирная демонстрация беженцев, позднее несколько сотен ее участников отделились от шествия и прорвались к заграждениям. В их числе были женщины и дети.

При этом мексиканская полиция не смогла сдержать напор толпы. По словам Нильсен, в сотрудников Таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.

U.S.-Mexico border near Tijuana closed as migrants attempt to breach fence:



“Some of these migrants attempted to breach legacy fence infrastructure…and sought to harm CBP personnel by throwing projectiles at them,” DHS Sec. Nielsen said in a statement. https://t.co/YP5cIFX5KZ pic.twitter.com/U0voEg1yAs — ABC News (@ABC) 25 ноября 2018 г.

Позднее активисты движения Cosecha, выступающего в поддержку мигрантов, выступили с утверждением, что из-за применения газа погибла маленькая девочка. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Участников беспорядков депортируют

Между тем в министерстве внутренних дел Мексики уже заявили, что депортируют порядка 500 человек, которые "незаконно" и "с применением силы" пытались пересечь границу с США.

Американские власти перекрыли КПП между Сан-Диего и Тихуаной, движение автомобилей также заблокировано в обе стороны.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Мексика приняла предложение администрации Трампа, согласно которому желающие иммигрировать в США мексиканцы должны ожидать решения о предоставлении убежища на территории своей страны. Официально соглашение еще не подписано, детали будут обсуждаться, написало издание.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что США будут пропускать на свою территорию мексиканцев, только если их прошения об убежища в индивидуальном порядке будут одобрены судом.

В Мексике позднее указали, что никаких договоренностей пока нет.

Около 15 тысяч мигрантов хотят попасть в США

В мексиканском городе Тихуане на границе с США находятся около пяти тысяч мигрантов, в частности из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. По некоторым оценкам, еще около 10 тысяч человек находятся на пути в Тихуану, власти которой уже заявили о "гуманитарном кризисе" в связи с наплывом беженцев.