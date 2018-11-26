Фотофакт: Магазин конфиската предлагает минчанам странные туфли 5 26.11.2018, 8:38

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Иллюстрационное фото

Стоит эта необычная пара больше 18 рублей.

В Минске в магазине конфиската продают необычную пару обуви. Туфли новые, однако выглядят как изрядно поношенные, сообщает tut.by.

На ценнике написано «женские туфли 36 размера, черного цвета с серыми вставками. На первый взгляд в их виде нет ничего необычного. Но если присмотреться, видно, что нос туфель серый потому, что верхний слой материала — черный, из которого они сшиты, просто слез. Возле подошвы висят его обрывки. Дефекты видны и на стельке. Стоит эта необычная пара 18 рублей 28 копеек.