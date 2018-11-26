закрыть
26 ноября 2018, понедельник, 9:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Фотофакт: Магазин конфиската предлагает минчанам странные туфли

5
  • 26.11.2018, 8:38
  • 1,672
Иллюстрационное фото

Стоит эта необычная пара больше 18 рублей.

В Минске в магазине конфиската продают необычную пару обуви. Туфли новые, однако выглядят как изрядно поношенные, сообщает tut.by.

На ценнике написано «женские туфли 36 размера, черного цвета с серыми вставками. На первый взгляд в их виде нет ничего необычного. Но если присмотреться, видно, что нос туфель серый потому, что верхний слой материала — черный, из которого они сшиты, просто слез. Возле подошвы висят его обрывки. Дефекты видны и на стельке. Стоит эта необычная пара 18 рублей 28 копеек.


популярное за неделю

Мнение

А боеголовку ты дома не забыл?
А боеголовку ты дома не забыл? Ирина Халип
Я тогда уже победил
Я тогда уже победил Аркадий Бабченко
Ну что стоишь, городовой?
Ну что стоишь, городовой? Максим Винярский
Мог ли чекист стать главным в Интерполе?
Мог ли чекист стать главным в Интерполе? Леонид Невзлин