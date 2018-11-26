МИД Украины: Россия расширила свои военные действия против Украины на море 26.11.2018, 9:14

Украинские власти обратились к союзникам и партнерам с целью сдерживания агрессора.

Украина высказала категорический протест России в связи с захватом украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" и ранением и захватом в плен украинских военнослужащих.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на сайте ведомства 26 ноября.

"Нападение на украинские суда, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь с соблюдением всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации, является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины, как это определено, в частности, в ст. 2 Устава ООН и положениями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 29/3314 от 14 декабря 1974 об определении агрессии. Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море. Кремлевский преступный режим сегодня в очередной раз продемонстрировал, что у него нет границ и он не остановится в своей агрессивной политике и готов к любым актам агрессии против нашего государства", – говорится в заявлении.

В МИД призвали немедленно оказать медицинскую помощь украинским военнослужащим и безопасно доставить их в Украину, а также вернуть украинской стороне захваченное имущество и компенсировать ущерб.

"Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей и подрыв процесса мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта полностью возлагается на кремлевский режим.

Обращаемся к нашим союзникам и партнерам принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе путем применения новых и усиления существующих санкций, а также предоставления Украине военной помощи для защиты территориальной целостности и суверенитета в рамках международно признанных границ", – заявили в ведомстве.

25 ноября представители ВМС Украины сообщили, что российский пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу". В погранслужбе ФСБ РФ заявили, что три украинских корабля по пути к Керченскому проливу "опасно маневрируют" и не подчиняются "законным требованиям" российских властей.

Действия России по отношению к кораблям ВМС Украины Министерство иностранных дел Украины оценило как провокационные и агрессивные.

Россия закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов.

По данным ВМС Украины, российские вертолеты заходили на боевой курс с прицеливанием на украинские корабли, которые ожидали прохода через Керченский пролив.

Когда украинские корабли начали движение на выход из Керченского пролива, россияне их преследовали, а затем открыли по украинским военным огонь на поражение.

В ВМС Украины сообщали, россияне захватили украинский бронированный артиллерийский катер "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а катер "Никополь" следует в сопровождении оккупантов. Шесть украинских военнослужащих получили ранения. Всего более 20 военных попали в плен.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины 26 ноября заявил о поддержке предложения Военного кабинета ввести в Украине военное положение. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что предлагается ввести его на 60 дней.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий созвал на 16.00 26 ноября внеочередное заседание украинского парламента. В ходе него парламентарии рассмотрят предложение о введении военного положения.