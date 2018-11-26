Кудрин: С «Роскосмосом» возникли большие проблемы 6 26.11.2018, 9:37

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Алексей Кудрин

Ведомство Рогозина заподозрили в масштабном «распиле» средств.

Самые масштабные нарушения в сфере финансов выявлены в госкорпорации "Роскосмос", заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, передает Радио Свобода.

"Большие проблемы у нас с "Роскосмосом". Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные. Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, и цены космические. Очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах, не использованы месяцами", – рассказал Кудрин в эфире российского государственного телеканала, сообщает "Коммерсант".

Летом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия ракетно-космической отрасли. "Мы можем проверки проводить только по указанию президента, Госдумы и правительства", – сказал тогда журналистам Алексей Кудрин.

В прошлом году 40% нарушений, выявленных Счетной палатой, пришлись именно на "Роскосмос" – 760 миллиардов рублей.