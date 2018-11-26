Юрий Бутусов: Девять вопросов о последних событиях в Украине 4 26.11.2018, 10:14

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Будет ли введено военное положение и кто выигрывает в конфликте?

Введение военного положения маловероятно, "большая война" не начнется - у России нет сил, - об этом пишет главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

1. Надо ли закупать соль и спички?

Нет. Оснований для паники нет.

2. Будет ли решение о введении военного положения?

Думаю, нет. Вводит ВП своим решением Верховная Рада. Рада опасается вводить военное положение, потому что это приведет к отмене выборов и к ограничению прав местного самоуправления. Однако в данном случае, Верховная Рада должна продумать, как внести изменения в Конституцию в чрезвычайном порядке, чтобы военное положение выборы не отменяло. Но процедурные изменения - это долгое дело, поэтому введение ВП маловероятно.

3. Будет ли большая война и вторжение РФ в Украину?

Нет. Россия не имеет сил для захвата Украины, мы не по зубам Кремлю. Сила Украины - это ветераны войны 2014-2015 годов, большинство их уволилось, но как только придет война, ветераны встанут в строй. Наземные силы РФ по качеству бойцов нам уступают. Путин прекрасно знает, что в наземной войне шансов захватить Украину у него нет, будут очень большие потери. Наземные войска РФ не имеют численного превосходства над сухопутными силами Украины после мобилизации. Нам есть, чем воевать.

4. Возможны ли новые провокации и нападения РФ?

Да.

5. Какими будут наши ответные действия?

Дипломатическими. Плюс маневры оперативного резерва и тревога в силовых структурах на несколько дней.

6. Почему Путин осуществил нападение в Черном море?

Потому что Россия атакует нас только там, где мы слабы. Цель РФ - продолжать войну и наносить экономические потери Украине, дестабилизировать государство таким образом, чтобы избежать дальнейшего витка санкций. На море ОБСЕ нет и контролировать нарушения некому. Без ответных действий Украины, асимметричных, на том фронте, где у нас преимущество, противник будет чувствовать безнаказанность.

7. Кто выигрывает в противостоянии?

Украина. РФ пытается заставить нас идти на уступки и устраивает вооруженное демонстративное нападение именно потому, что сценарий захвата Украины провалился.

8. Должны ли были украинские моряки открыть огонь в ответ и применить 30 мм пушки по российским кораблям?

Да. Они подверглись нападению и должны были защищаться всеми силами.

9. Должна ли была быть направлена им помощь?

Да. Поскольку столкновения продолжались с 11 утра и корабли подверглись преследованию российскими судами, на помощь могли послать боевые самолеты. Но это не было сделано. Мог ли произойти воздушный бой в таком случае? Неизвестно. Но самолеты над международными водами никто бы в плен не захватил. А благодаря воздушной поддержке можно было бы избежать захвата катеров, и этот шанс надо было бы использовать.