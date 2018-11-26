«ГАИ выставила счет больше стоимости автомобиля» 7 26.11.2018, 10:22

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Фото: ИТАР-ТАСС

Как государство два года «бережно» хранило машину на штрафстоянке.

Часто одни материалы "вытаскивают" на поверхность схожие истории, поднятая однажды тема прирастает новыми нюансами и подробностями. Вот и с принудительной эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей получилось так же, пишет сайт abw.by.

Недавно издание рассказало, как старый Ford в качестве автохлама попал на стоянку ООО "Белспецавтоэвакуация" и простоял там несколько месяцев, пока начали искать владельца. В итоге тот получил счет на 1100 рублей.

Но сегодняшняя история Александра, тоже связанная с эвакуацией и помещением авто на стоянку, оказалась еще забористее! И она наглядно показывает, до какой степени может дойти чиновничье безразличие… Или желание заработать? Это кому как виднее.

Александр: "В декабре 2015 года я решил продать свой автомобиль Ford Sierra 1992 года выпуска. Машина, конечно, видала виды, но была в нормальном техническом состоянии. Снял с учета в ГАИ Минска, подал объявление в интернете - звонок потенциального покупателя не заставил себя ждать. Видимо, ценник 800 условных единиц сыграл свое дело. Покупатель был с "периферии", очень торопился, поэтому просто написал расписку о том, что деньги мне переданы, документы с ключами от авто получены, и в путь, как говорится.

И вот в ноябре 2018 года мне пришло интересное письмо из администрации Советского района города Минска, а именно - из подведомственной организации ГУ "Правопорядок-2002"…

Справка

Государственное учреждение "Правопорядок-2002" входит в состав государственного объединения "Гаражи, автостоянки и парковки", является предприятием государственной формы собственности, непосредственно подчиняется Минскому городскому исполнительному комитету, который является его учредителем.

… В письме меня просили заплатить администрации района 2436 рублей 50 копеек за услуги по хранению уже давно забытого мною Ford. А находился автомобиль на ведомственной стоянке с 5 августа 2016 года. Этот счет раза в два, если не больше, превышает стоимость самого Ford. В письме было много выдержек из различных законодательных актов, но понять, в чем дело, я не мог. Поэтому направился на стоянку на улице Олешева, 16.

Злополучный Ford "встретил" меня в гораздо лучшем состоянии, чем я предполагал.

Да, проблемы по кузову были и остались, но таких авто на дорогах хватает. Транзитный "номер" на месте, салон закрыт. Но что столько времени авто делает на штрафстоянке? Из документов, имевшихся у сотрудников, стало ясно, что 5 августа 2016 года Ford принудительно эвакуировали за нарушение статьи 18.22 КоАП РБ.

Покупатель автомобиля припарковал его в неположенном месте, после чего инспектор ГАИ Советского района принял решение об эвакуации авто на штрафстоянку. Новый "хозяин" за автомобилем не пришел, что с ним произошло - можно только гадать.

Я спросил на автостоянке, что помешало сотруднику ГАИ установить владельца автомобиля сразу же, в момент его доставки на стоянку, ведь транзитные регистрационные знаки на месте. Да и сами ведомственные работники что делали более двух лет? Хоть один запрос направили в ГАИ? Ответа не последовало. Зато за "бережное" хранение не нужного никому авто счет выставили четко, как в бухгалтерии.

817 суток хранения! Зачем, почему, как такое может быть? Эти вопросы так и остались без ответа. Оплатить счет просят до 31 ноября, иначе грозятся судебными разбирательствами. Что сейчас делать, я не знаю. Таких денег у меня нет, само авто мне не нужно, ведь за него полностью рассчитался покупатель. Да и стоимость этого Ford не покроет выставленной мне суммы. Подскажите, пожалуйста, как быть".

Ну что же, начнем разбираться. О том, как в соответствии с законом нужно продавать (покупать) автомобили, мы не перестаем говорить уже много лет. На вооружение - указ №504, там на паре страниц все понятно и просто расписано.

Сейчас главная задача - понять, что Ford Sierra, эвакуированный 5 августа 2016 года за нарушение правил парковки, до сих пор делает на штрафстоянке, почему в течение всего этого времени чиновники не удосужились установить владельца, хотя сделать это было просто - достаточно направить запрос в ГАИ?

Есть и другой вариант. Если хозяин автомобиля за ним не является или установить собственника имущества невозможно, такое имущество называется бесхозным. Но тут есть конкретные законы и сроки.

Постановление Пленума Верховного суда Республики Беларусь №12 "О практике рассмотрения судами гражданских дел о признании имущества бесхозным" говорит следующее:

Согласно п.1 ст.226 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) бесхозяйными могут быть признаны только те вещи, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, либо вещи, от права собственности на которые собственник отказался. Особенности признания бесхозяйным отдельных видов имущества устанавливаются законодательными актами.

Правом обращаться с иском в суд о признании имущества бесхозным обладает администрация района, в ведении которой находится автостоянка. При этом необходимо соблюдать требования статей 379-380 ГПК РБ.

Таким образом, по истечении трех месяцев после нахождения эвакуированного автомобиля, если владелец не установлен, администрация района может обратиться в суд с иском о признании имущества бесхозным.

Здесь можно возразить, что ст.380-1 ГПК относится к неэксплуатируемому транспорту. А таковым считаются ТС, на которых отсутствуют необходимые элементы, предусмотренные конструкцией и т.п., а также прошло более 6 месяцев после истечения срока действия разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении. Проще говоря - автохлам.

А Ford, судя по фото, так не назовешь.

Что греха таить, по дорогам и похуже "корчи" ездят, и ничего. Но закон и тут довольно четко обозначает:

"Если транспортное средство не относится к неэксплуатируемым транспортным средствам, однако брошено собственником (владельцем) или иным образом оставлено с целью отказа от права собственности, не исключается признание его бесхозяйным как движимой вещи в порядке статей 379 и 380 ГПК" (из постановления Пленума).

Здесь же говорится, что при рассмотрении дел подобной категории необходимо в том числе руководствоваться Указом Президента РБ от 09.08.2011 №348 "О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации".

Заглянув туда, журналисты расставили практически все точки над "i".

8. Неподача требования о возврате неэксплуатируемого транспортного средства в течение трех месяцев со дня вручения акта осмотра данного транспортного средства, а при отсутствии сведений о собственнике (владельце) такого транспортного средства - трех месяцев со дня принудительного перемещения указанного транспортного средства признается отказом от права собственности на него. При этом собственник (владелец) неэксплуатируемого транспортного средства обязан возместить затраты, связанные с принудительным перемещением и хранением этого транспортного средства. В случае отказа от их возмещения такие затраты взыскиваются в судебном порядке.

Особо стоит подчеркнуть, что что этот законодательный акт обязывает организацию - владельца специализированной автостоянки, которая предоставляет услуги по хранению автомобиля, предпринимать меры по установлению собственников хранящихся у них авто путем направления запросов в компетентные органы, в том числе в ГАИ. И ответ на такие запросы направляется заявителю в течение 15 суток. Судя по всему, такой запрос на установление собственника сделали спустя почти 800 дней после помещения автомобиля на стоянку. А что делали до этого?

"На основании сведений, указанных в журнале учета неэксплуатируемых транспортных средств, местный исполнительный и распорядительный орган не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, указанного в пункте 8 настоящего Указа (трех месяцев. - Прим. ред.), подает в суд по месту выявления неэксплуатируемого транспортного средства заявление о признании неэксплуатируемого транспортного средства бесхозяйным и передаче его в собственность соответствующей административно-территориальной единицы, а также исковое заявление о взыскании затрат, связанных с принудительным перемещением и хранением этого транспортного средства, при отказе собственника (владельца) от возмещения таких затрат" (из Указа №348).

А дальше - решение суда, оформление документов для ГАИ и либо утилизация, либо передача в собственность администрации.

В общем, все подробно расписано, кому, как и в какой срок поступать. Но свои обязанности чиновники знают намного хуже, чем права. Тем более это так выгодно: и делать ничего не надо, и деньги на счет "капают".

Но что тут сыграло главную роль - чиновничья расхлябанность и бездействие или желание "заработать" больше, "подержав" такой автомобиль у себя подольше?

За ответом мы по телефону обратились в ГУ "Правопорядок-2002". Юрист этой организации сообщил, что собственник может забрать этот автомобиль в любое время, а если сторожа по требованию собственника имущество не передали, то будут наказаны. Но главное, что нас волновало, - почему 27 месяцев никто "не шевелился" для установления собственника автомобиля, начисляя при этом плату за каждые сутки хранения? На этот вопрос ответа мы не получили.

Александр же забирать свой, если можно так сказать, Ford не собирается, так как "приложение" к нему в виде 2436,5 руб. ему совсем не нужно. А из этого можно сделать вывод, что деньги продолжают "капать"…

И это его право. Теперь очередь администрации решать, как действовать: исправлять свои недочеты или опять попытаться их "прикрыть" за чужой счет.