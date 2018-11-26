Нефть Brent подорожала после обвала на 12% за неделю 1 26.11.2018, 10:25

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Однако ее цена по-прежнему ниже $60 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник, 26 ноября, после резкого падения по итогам прошлой недели, связанного с рекордами добычи в Саудовской Аравии и призывами президента США Дональда Трампа еще больше снизить цены, передает korrespondent.net.

Как сообщает агентство Bloomberg, январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялся на (1,58%) - до $59,73 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 1,03% - до $50,94 за баррель.

В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.

В центре внимания будет заседание ОПЕК на следующей неделе. Однако ряд экспертов считают, что основные договоренности по нефти будут достигнуты раньше - на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.