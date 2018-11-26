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Шуневич и «Белнефтехим»

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  • Виктор Горбачев
  • 26.11.2018, 9:45
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Позорный счет скоро сравняется.

24 поражения!

Поздравляю! От всей души и с превеликим удовольствием. Именно гражданина Шуневича, как председателя (да-да! председателя, не колхоза иль совхоза) наблюдательного совета хоккейного клуба Динамо (Минск) с очередным поражением-24 в сезоне.

Да еще и крупным поражением. Никакая смена и замена всего тренерского состава в клубе не дала нужного результата. И не даст. Пока такого председателя с позором и метлой не выгонят с поста председателя клуба. Хоть в лоб - хоть по лбу. Виноваты все, кроме Шуневича. Уж реально, напялил бы свою любимую форму НКВД, и как клоун бы стоял около композиции городового. Людей пугал бы. Или, может быть, хоть пользы больше было бы и поржали бы. Может туристы бы еще и глазеть приходили.

Еще один провал, в виде поражения - и счет сравняется с идиотским поведением "Белнефтехима". Те уже 25 раз повысили стоимость топлива за год, (возможно с попаданием в книгу рекордов Гиннесса), а эти - 24 поражения за сезон. Кто кого. Под чутким руководством любителя прошлых форм. И это еще не предел поражений.

Вот чего за все должности цепляются и считают себя везде самыми-самыми?!

Идиоты. Только позорят хоккей. Все пилят и пилят, пилят и пилят. И все мало.

Точка.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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