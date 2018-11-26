Фог Расмуссен: Незаконные действия Москвы должны получить сильный международный ответ 1 26.11.2018, 10:36

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Андерс Фог Расмуссен

Россия должна немедленно прекратить агрессию в Азовском и Черном морях.

Международное сообщество должно ответить на незаконные действия Москвы в районе Керченского пролива, написал в Facebook экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает gordonua.com.

"Агрессия России в Азовском и Черном морях должна немедленно прекратиться: после тарана украинского корабля они открыли огонь. Незаконные действия Москвы должны получить сильный международный ответ. [Президент РФ Владимир] Путин реагирует только на силу", – отметил он.

25 ноября представители ВМС Украины сообщили, что российский пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу". В погранслужбе ФСБ РФ заявили, что три украинских корабля по пути к Керченскому проливу "опасно маневрируют" и не подчиняются "законным требованиям" российских властей.

Действия России по отношению к кораблям ВМС Украины Министерство иностранных дел Украины оценило как провокационные и агрессивные.

Россия закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов.

По данным ВМС Украины, российские вертолеты заходили на боевой курс с прицеливанием на украинские корабли, которые ожидали прохода через Керченский пролив.

Когда украинские корабли начали движение на выход из Керченского пролива, россияне их преследовали, а затем открыли по украинским военным огонь на поражение.

В ВМС Украины сообщали, россияне захватили украинский бронированный артиллерийский катер "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а катер "Никополь" следует в сопровождении оккупантов. Шесть украинских военнослужащих получили ранения. Всего более 20 военных попали в плен.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины 26 ноября заявил о поддержке предложения Военного кабинета ввести в Украине военное положение. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что предлагается ввести его на 60 дней.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий созвал на 16.00 26 ноября внеочередное заседание украинского парламента. В ходе него парламентарии рассмотрят предложение о введении военного положения.