Reuters узнал об идее Кремля штрафовать Google и Facebook на 1% выручки 26.11.2018, 10:54

Кремль разработал проект повышения штрафов для иностранных компаний.

Технологические компании, которые не соблюдают российские законы и правила, могут быть наказаны гораздо более крупными штрафами, чем сейчас, сообщает Reuters (перевод - РБК) со ссылкой на информацию из трех источников.

По данным агентства, администрация президента РФ Путина разработала проект изменений в законодательство, который был разослан участникам рынка для обсуждения. Он предполагает, что за нарушения российского законодательства компании, работающие в сфере связи и коммуникации, в том числе Facebook и Google, будут наказываться штрафом в размере до 1% от выручки в России. Reuters уточняет, что ознакомился с копией документа.

При этом власти оставили за собой право в качестве меры наказания блокировать сервисы-нарушители на территории России.

Один из собеседников агентства работает в российской технологической компании, второй — на иностранную фирму, а третий — на отраслевую лоббистскую группу. Все они рассказали о проекте на условиях анонимности, поскольку не уполномочены общаться со СМИ.

Проект поправок предполагает, что штраф может взиматься с одной и той же компании несколько раз за каждое нарушение. «Для иностранной компании это уже значительная сумма», — сказал источник в одной из таких фирм. При этом он добавил, что пока неясно, как будет взиматься штраф, учитывая, что некоторые компании не имеют юридического лица в России.

В материале приводятся данные, согласно которым российская дочерняя компания Google в 2017 году получила выручку в размере 45,2 млрд российских руб. ($687 млн). По действующему сейчас порядку, отмечает агентство, максимальный штраф, который угрожает компании в тяжбе с Роскомнадзором, составляет 700 тыс. российских руб. Если предложение Кремля будет реализовано, он составит уже почти $7 млн.

В компании Facebook агентству рассказали, что ведут переговоры с надзорными органами, поскольку до сих пор не перенесли сервера с личными данными пользователей в Россию, как того требует принятый три года назад закон.

Кремль не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что не может комментировать эту информацию, поскольку его ведомство не участвует в разработке законопроектов.

В сентябре глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что намерен направить запросы в Twitter и Facebook о выполнении требований закона о хранении персональных данных российских пользователей. «Вот истечет второе полугодие, я поставил себе срок 15 декабря, напишу письмо соответственно: скажите, где хранятся эти данные? Они мне что-то ответят. То же самое сделаю по отношению к Facebook. То есть я до конца года, как и обещал, это сделаю. Насколько я знаю, они эту работу ведут», — рассказал он тогда.

Жаров уточнил, что это и будет началом проверки, поскольку ведомство не проверяет компании с помощью инструментов, а получает от владельцев серверных мощностей информацию о наличии договоров. «Дальше уже не наша работа начинается. Дальше те, кто занимается оперативно-разыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и т.д. Поэтому это, по сути дела, начало проверки будет», — уточнил тогда чиновник.

25 октября Роскомнадзор заявил, что оштрафует Google за выдачу ссылок на запрещенные сайты.