Российско-украинский конфликт на Черном море: как развивались события 5 26.11.2018, 11:02

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Фото: interfax

(обновляется) Онлайн-трансляция.

25 ноября в районе Керченского пролива российские военные корабли обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь.

По данным командования ВСУ, захвачены 23 моряка, шестеро из них ранены. В связи с этим СНБО предложил президенту ввести в Украине военное положение на два месяца. В понедельник этот вопрос рассмотрит Верховная Рада.

Издание gordonua.com следит за развитием событий в режиме онлайн.

9:15

Патриарх Филарет обратился к украинским политикам в связи с захватом кораблей ВМС Украины: “Призываю политиков отложить споры и сплотиться. Ведь если враг разрушит саму нашу государственность – о каких должностях будете заботиться, где будете управлять? Призываю к единению все украинское общество, ведь без победы не будет ни настоящего мира, ни благополучия, ни счастливого будущего для каждого из нас”.

Предстоятель УПЦ КП также обратился к российским военным: “Опомнитесь и прекратите совершать зло! Спрячьте меч свой и вернитесь в свой дом!”

9:12

ТАСС сообщает, что трое украинских военных, раненных во время захвата кораблей российскими пограничниками, находятся в больнице в Керчи, их состояние стабильно.

9:08

Украинские суда в Керчи.

9:07

Президент Украины Петр Порошенко официально обратился к РФ.

Звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, яких в порушення міжнародного права брутально було затримано і доля яких невідома. Україна вимагає терміново їх передати українській стороні разом із кораблями. pic.twitter.com/0kJ8JmUpyl — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 ноября 2018 г.

9:06

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид (избрана от партии “Самопочіч”) считает, что военное положение – “это прекрасная возможность манипулировать выборами президента и при необходимости использовать немножко диктатуры”.

9:00

Издание Kerch FM опубликовало видео из керченского порта. В описании к ролику говорится, что на нем запечатлены украинские корабли, захваченные вчера в Черном море (достоверность видео не подтверждена).

8:54

Буксир "Яны Капу", малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь" украинских ВМС доставлены в порт Керчи, сообщил российскому "Интерфаксу" информированный источник.

8:35

Издание "Европейская правда" в редакционной статье пишет, что Украина должна немедленно разорвать дипломатические отношения с Россией.

“Россия впервые атаковала нас открыто, не пряча шевроны за фразами о “военторге”. Во всех других государствах это повлекло бы немедленный разрыв дипломатических отношений”, – говорится в материале.

8:11

Министр информационной политики Юрий Стець заверил, что при военном положении никаких ограничений свободы слова не будет. При этом он призвал пользоваться официальными источниками информации. у “У нас есть информация, что, очевидно, [россияне] будут пользоваться социальными медиа для того, чтобы дезинформировать, посеять панику”, – сказал он на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

8:06

Курт Волкер недоумевает: “Россия таранит украинский корабль, мирно направляющийся в украинский порт. Россия захватывает корабли и экипажи, а затем обвиняет Украину в провокации???”

Russia rams Ukrainian vessel peacefully traveling toward a Ukrainian port. Russia seizes ships and crew and then accuses Ukraine of provocation??? — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 ноября 2018 г.

7:35

Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыли для движения гражданских судов, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

6:53

Протестная акция прошла и под консульством в Харькове.

6:43

В ночь на 26 ноября под консульством РФ во Львове протестовали и жгли шины.

6:25

Глава Госпогранслужбы предложил ограничить въезд в Украину некоторым категориям граждан РФ. Президент Петр Порошенко заявил, что готов поддержать любые инициативы ведомства.

6:02

Украинский омбудсмен Людмила Денисова пока не смогла связаться со своей российской коллегой Татьяной Москальковой. Выйти на связь с украинскими моряками, находившимися на захваченных судах, также не удается

Выйти на связь с моряками, находившимися на захваченных Россией судах Военно-морских сил Украины, не удается, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире "Громадського", что пыталась связаться с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в связи с захватом украинских кораблей в Черном море, но она не выходит на контакт.

5:25

Секретарь СНБО Турчинов: В случае нормализации ситуации военное положение может быть отменено в любое время.

5:21

Министр информполитики Юрий Стець отметил, что свободу слова в условиях военного положения ограничивать не будут. Он подчеркнул, что Россия, вероятно, будет использовать социальные медиа для дезинформации и распространения панических настроений, и призвал использовать официальные источники информации

Социальные медиа в Украине, возможно, будут использоваться для дезинформации и распространения панических настроений, отметил министр информполитики Украины Юрий Стець. В условиях военной агрессии со стороны России журналистам важно использовать официальные комментарии органов власти.

5:19

МИД Польши: Мы решительно осуждаем агрессивные действия России, мы призываем ее власти уважать международное право, а обе стороны – быть сдержанными в нынешней ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности.

Poland's MFA statement on Azov Sea incident: pic.twitter.com/xtQhB1csvV — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) 25 ноября 2018 г.

4:57

Американский конгрессмен Брайан Фицпатрик: Вопиющее нарушение Россией международного права в Азовском море и ее провокационная атака на суверенитет Украины абсолютно неприемлемы. Россия должна немедленно восстановить свободу судоходства через Керченский пролив.

4:48

В НБУ заверили, что введение военного положения не повлияет на работу банковской системы. "Банковские отделения, офисы будут работать в обычном режиме", – отметил глава Нацбанка Яков Смолий.

4:38

Глава МИД Канады Христя Фриланд: Канада осуждает агрессию России против Украины в Керченском проливе. Призываем РФ к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и восстановлению свободы навигации.

Canada condemns Russian aggression towards #Ukraine in the #KerchStrait. We call on #Russia to immediately de-escalate, release the captured vessels, and allow for freedom of passage. Canada is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 26 ноября 2018 г.

3:42

Павел Климкин: Мир усвоил печальные уроки захвата Крыма и прекрасно понимает, что сейчас реакция на агрессивные действия России должно быть быстрой и мощной.

3:27

Заседание Совбеза ООН состоится 26 ноября в 18.00 по Киеву, сообщила постпред США в ООН Никки Хейли.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn — Nikki Haley (@nikkihaley) 26 ноября 2018 г.

3:24

Генштаб ВСУ: Вооруженные силы приведены в полную боевую готовность.

2:09

Петр Порошенко: “Мы обращаемся к нашим партнерам по Будапештскому меморандуму, которые брали на себя обязательства обеспечить защиту суверенитета, территориальной целостности независимости нашего государства. Мы обращаемся к странам Европейского союза, в том числе к участникам Нормандского формата, для того, чтобы мы скоординировали наши эффективные действия, которые бы обеспечили защиту Украины”.

2:02

Служба безопасности Украины приведена в режим полной боеготовности.

Особовий склад СБУ приведений у повну бойову готовність

За фактом агресивних дій РФ у Керченській протоці слідчими СБУ здійснюються невідкладні слідчі дії у межах кримінального провадження за ст. 437 ККУ "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни" pic.twitter.com/XQ6ZMmyrPp — СБ України (@ServiceSsu) 26 ноября 2018 г.

2:00

Заявление МИД Украины

“Украина требует [от России] безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их немедленное безопасное возвращение на Родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные убытки.

Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей и подрыв процесса мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта полностью возлагается на кремлевский режим“.

1:47

Ирина Геращенко: "Выборы будут. Военное положение не означает автоматическую отмену выборов".

1:35

Что известно к этому моменту:

• Российские военные захватили три корабля ВМС Украины: малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу";

• На борту находились 23 украинских моряка. По данным командования Вооруженных сил Украины, шестеро из них ранены, двое – в тяжелом состоянии. В ФСБ РФ утверждают, что не угрожающие жизни ранения получили трое украинцев. После инцидента связь с кораблями прервалась, что с ними сейчас – неизвестно, заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко;

• Российские СМИ сообщили, что захваченные корабли отбуксируют в оккупированную Керчь. ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении госграницы РФ;

• Украинская прокуратура квалифицировала обстрел и захват судов как акт агрессивной войны. СНБО предложил президенту Украины Петру Порошенко ввести в стране военное положение на 60 дней. В 16.00 понедельника этот вопрос рассмотрит Верховная Рада (с большой долей вероятности, решение будет принято);

• Вечером в понедельник (ориентировочно в 18.00 по Киеву) ситацию в Керченском проливе рассмотрит Совет Безопасности ООН.