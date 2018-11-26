Независимая журналистка из Глубокого: Люди просят, чтобы мы написали об их проблемах 3 26.11.2018, 11:05

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Татьяна Смоткина

Татьяну Смоткину вызывают в милицию.

Независимую журналистку из Глубокого Татьяну Смоткину вызывают сегодня, 26 ноября, в милицию, передает «Радыё Рацыя».

В повестке указано, что ее вызывают в милицию как лицо, против которого ведется расследование. Журналистка связывает это со своей профессиональной деятельностью, а точнее за материал сделанный о агрогородоке Язно.

- Люди нас просили, чтобы мы написали об их проблемах, так как в их закрывают еще и отделение Беларусбанка, потому что власти сказали, что оно работает только до 1 декабря. А люди с этим были несогласны. Они прошли все необходимые инстанции. И попросили еще и нас, чтобы мы опубликовали открытое письмо к Лукашенко. Впоследствии, как мы уехали, в тот же день, вечером у людей уже была милиция. Люди нам позвонили. Милиция делала опрос: кто приезжал, какие журналисты, что они спрашивали у людей?

Подобное «приглашение» в Глубокскую милицию получил и журналист Дмитрий Лупач. Татьяну Смоткину уже неоднократно привлекали к административной ответственности за материалы, размещенные на сайте «Радыё Рацыя»

Ранее независимая журналистка была признана виновной в «нарушении законодательства о СМИ» за сотрудничество с зарубежными средствами массовой информации без аккредитации.