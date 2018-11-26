Витебский предприниматель: Буду бороться до последнего 1 26.11.2018, 11:20

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Анар Иванов объявил голодовку.

Владелец парикмахерской "Ирис" Анар Иванов предупредил городские власти о намерении начать голодовкуеще 19 ноября. Он хочет добиться отмены госрегистрации помещения, которое арендует для своего бизнеса в течение последних 20 лет.

В Витебске предприниматель Анар Иванов вновь объявил голодовку протеста

Иванов считает, что регистрация, которая состоялась в 2011 году, была незаконной и прошла с использованием коррупционных схем, пишет vitebskspring.org.

Владельцем помещения на Московском проспекте, 66 является Витебский горисполком. В мае 2018 года Анар Иванов, который арендует помещение под парикмахерскую, уже проводил голодовку (9 дней) - хотел добиться, чтобы собственник заменил большие окна, которые разбились от ветра и чуть не стали причиной трагедии. Протест результате не имел - стекло площадью 20 кв. м до сих пор находится в опасном состоянии.

«Гарант» должен был приватизировать помещение

"Тогда я решил узнать, как это помещение досталось собственнику. И оказалось, что все очень интересно. Ранее, еще со времен СССР, здесь находился ОАО "Гарант". Имеются подтверждение документы и техпаспорт, выданный в 1976 году. Недвижимость была передана предприятию, вслед за чем они должны были это помещение приватизировать. И это было бы вполне логично - стать владельцем, чтобы не платить аренду ", - рассказывает Анар Иванов.

Но приватизации не произошло, и в 2011 году «Гарант» снова передал имущество горисполкому. Предприниматель полагает, что во время передачи чинились противоправные действия и совершались коррупционные схемы.

"Можно ли за так отдать кому свою собственность? Я считаю, что нет. Это просто абсурд! Не поддается, честно говоря, никакой логике. И без коррупции тут не обошлось ", - уверяет владелец "Ирис".

Иванов обращался в суд

В июне 2018 года Иванов обратился в суд Октябрьского района Витебска с иском о признании недействительной государственной регистрации недвижимого имущества. В качестве ответчиков в суде должны были выступить Витебское агентство по госрегистрации и мельному кадастру, предприяти "Гарант" и Витебский горисполком.

В заявлении Иванов апеллировал к ст. 41 Закона о борьбе с коррупцией ( "Отмена решений, принятых в результате совершения правонарушений, которые составляют условия для коррупции, или коррупционных правонарушений), утверждал, что при регистрации были нарушены Закон о приватизации и антимонопольный закон.

Но суд по разным причинам (в том числе - якобы из отсутствия доказательств) отказался возбуждать дело. Прокуратура и отдел по борьбе с организованной преступностью также прислали отписки.

А уже в октябре 2018-го против предпринимателя возбуждено делопроизводство о экономической неспособности (банкротстве) ...

"Это месть государства"

Анар Иванов уверен, что это месть государства за его борьбу. Мол, если бы не заявление в суд об отмене регистрации, и не попытки докопаться до правды - его задолженности никого бы не интересовали.

"Тем более, в 2018 году я вообще не имею перед государством долгов. Да, ранее были. Например, в 2015 году, - по выплатам в Фонд социальной защиты: в тот год я не работал, менял вид деятельности, открыл парикмахерскую. Задолженность небольшая, и я постепенно ее выплачивал через судебных исполнителей. Я же не отказывался от этих долгов ... "- говорит предприниматель.

Однако несколько дней назад работников парикмахерской попросту выгнали на улицу.

"Думаю, что со мной обошлись очень жестоко и несправедливо. Без работы осталось около 10 человек. А что остается мне? Объявить голодовку и сидеть здесь до конца! Буду бороться до последнего", - уверяет Иванов.

Этими протестами он хочет добиться перемен в механизме передачи права на собственность старых зданий людям, которые в качестве арендаторов пользуются ими уже долгие годы. Иванов утверждает, что эта проблема касается огромного количества предпринимателей в Беларуси. Изменения в законодательстве могли бы принести большую пользу и самому государству, полагает протестующий.