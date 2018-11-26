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Лукашенко: Правительство Румаса такое же беспринципное, как и правительство Кобякова

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  • 26.11.2018, 11:41
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Cергей Румас
Фото: ctv.by

Диктатор раскритиковал премьер-министра.

Лукашенко поинтересовался у руководства Национального банка, какие планируется принимать меры для стимулирования экономического роста в 2019 году, передает БелТА.

«Попрошу без общих и обтекаемых фраз, которыми пропитаны банковские документы. Чем будете нивелировать внешние риски и как поддерживать низкую инфляцию? — спросил он. — Отдельно остановитесь на том, какие видите пути изменения структуры золотовалютных резервов и увеличения доли недолговых средств».

«Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам девяти месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля все и вся, почти полсотни поручений как выполненные, хотя до их выполнения далеко», — пояснил Лукашенко.

«Я просто Сергею Николаевичу (премьер-министру Румасу) советую вникать в то, что он иногда подписывает с подачи своих подчиненных, потому что вопрос контроля за исполнением собственных поручений у меня налажен достаточно хорошо», — заявил Лукашенко.


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