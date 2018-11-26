Иллюзия воды: ученые обнаружили, что марсианский спутник «заблуждался» 2 26.11.2018, 11:40

90% снимков орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter показывали то, чего на самом деле нет.

Исследователи обнаружили, что часть пикселей 90% снимков, сделанных марсианским спутником Mars Reconnaissance Orbiter, показывают то, чего на самом деле нет. Ошибку вычислили после поисков лучших признаков влаговпитывающих материалов на поверхности Марса. Они оказались не просто миражом: теперь у ученых появились серьезные сомнения относительно точного распространения воды на планете, пишет «Вокруг света».

Инструмент Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars, установленный на спутнике, — это «глаз в небе», который должен определять минералы на поверхности планеты и места скопления воды. Процедура осуществляется при помощи измерения волн инфракрасного и видимого света, соответствующих разным химическим структурам, после чего данные распределяются по пикселям, представляющим собой область от 100 до 200 метров в поперечнике.

Пиксели, отображающие минералы, такие как алунит, кизерит, серпентин и перхлорат, скорее всего, сфабрикованы фильтрацией, которая реагирует на различные пики в данных, неизбежно случающиеся при переключении датчиков между областями интенсивного света и тенью. Команда исследователей намеревалась максимально изучить распространение перхлоратных солей, для этого требовалась тонкая настройка процесса фильтрации при помощи нового алгоритма. В итоге они выяснили, что примерно 0,05% пикселей сглаживают пики таким образом, что они выглядят как перхлорат.

К счастью, в случае с большей частью рассматриваемых минералов неполадка несильно смазала картину. После осмотра тех же областей при помощи других инструментов ученые увидели, что минералы по большей части на своих местах. Но что касается перхлората — лишь небольшая часть оказалась реальной. Это может стать серьезной проблемой.

Марсианская атмосфера слишком холодная и тонкая для того, чтобы вода на поверхности существовала в жидком виде. Но в качестве смеси с перхлоратными солями ее точка плавления может быть достаточно низкой, чтобы небольшие ее объемы оставались жидкими. Во всяком случае, в теории.

После обнаружения неполадки в CRISM предстоит выяснить, где именно на поверхности Марса есть перхлорат. Так как речь идет о повреждении лишь нескольких пикселей, существующие карты несколько смазаны, но отнюдь не бесполезны. Более того, данные, получаемые от инструмента CRISM, можно скорректировать при помощи информации с других инструментов.