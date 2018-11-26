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Умер режиссер Бернардо Бертолуччи

  • 26.11.2018, 11:46
Бернардо Бертолуччи
Фото: ANSA

(обноляется) Ему было 77 лет.

Умер итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи, сообщают Сorriere della Sera и La Stampa.

Ему было 77 лет.

Самые известные его фильмы — «Мечтатели», «Последнее танго в Париже», «Конформист» и «Осажденные».

В 1987 году его фильм «Последний император» получил премию «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и , «Лучший сценарий», а сам Бертолуччи был признан лучшим режиссером. В 2011 году ему вручили награду Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.


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