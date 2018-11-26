«Бесконечная Санта-Барбара»: Россия против еще 11 белорусских мясо-молочных предприятий 26.11.2018, 12:11

РФ начала очередной раунд мясо-молочного противостояния против Беларуси.

«В продукции 11 белорусских предприятий лабораториями, подчиненными «Россельхознадзору», обнаружены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России», – говорится в сообщении «Россельхознадзора». Об этом передает «Белсат».

Со вчерашнего дня эти предприятия на российский рынок не могут поставлять свои изделия: «Беловежские деликатесы», «Витебская бройлерная фабрика», птицефабрика «Дружба» и Слуцкий мясокомбинат.

Продукцию с Березовской и Дятловской сыроварен, Поставского, Пинского и Слонимского мясокомбината, а также с Агрокомбинат «Дзержинский» и «Беловежский» поставят на особый лабораторный контроль.

«Российско-белорусские «молочные» взаимоотношения - это уже какая-то «Санта-Барбара», которая будет длиться бесконечно», - говорит председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

Эксперт убежден, что, хотя запреты и имеют избирательный политический характер, они могут опираться на реальные нарушения в качестве.

Сайт «Россельхознадзора» сообщает о «новых победах «в борьбе с санкционной продукцией. Яблоки и сыр из Польши, мясо из Украины - все находит свое упокоение на специальных полигонах.

Хвалятся российские санитары, например, и разворотом продукции из Казахстана, который, как и Беларусь, - также в экономическом союзе с Россией.

«Очень важно понимать, что через Беларусь и Казахстан в Россию идет колоссальное течение серого импорта, неучтенной продукции, контрафакта. Ранее шли из европейских стран в Россию, теперь они формально под запретом. Конечно, этого никто не отменял. Действительно, объем импорта идет. Понятно, что он большой, никуда он не сократился, а даже выро », - говорит российский экономист Владислав Жуковский.

Возможно, именно реэкспорт белорусскими предприятиями санкционной продукции может быть истинной причиной наложенных ограничений. Правда, единого мнения нет.

Например, Александр Ярошук считает, что лобби российского агропромышленного комплекса оказывает и политическое давление на российские власти, чтобы белорусскую продукцию постепенно вытеснять.

«Прогнозирую очень плохие для нас времена и перспективы», - добавляет Ярошук.

В конце концов именно на российский рынок приходится более 90% белорусского сельскохозяйственного экспорта.