В МИД Польши осудили агрессию РФ против Украины 26.11.2018, 12:08

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Россия нарушила международное право и принцип свободы судоходства.

"Источником" событий в Керченском проливе с захватом Россией украинских военных кораблей стало систематическое нарушение РФ основных принципов

В Польше осуждают действия РФ в Азовском море и захват украинских военных кораблей. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Польши, опубликованном 25 ноября.

В ведомстве заявили, что "источником" этих событий стало систематическое нарушение Российской Федерацией основных принципов международного права.

"После незаконной оккупации Крыма, конфликта на Донбассе, строительства Керченского моста без согласия властей в Киеве Россия нарушила принцип свободы судоходства. Мы решительно осуждаем агрессивные действия России, мы призываем ее власти уважать международное право, а обе стороны – быть сдержанными в нынешней ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности", – говорится в заявлении.

25 ноября Россия захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. По судам открывали огонь. По данным ВМС Украины, шесть украинских военнослужащих получили ранения.

По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, всего на захваченных судах было 23 военных. Катера и буксир доставят в порт оккупированной Керчи.

26 ноября ситуацию в Азовском море обсудит Совбез ООН.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о поддержке предложения Военного кабинета ввести в Украине военное положение. Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что предлагается ввести его на 60 дней. Соответствующее предложение Верховная Рада рассмотрит 26 ноября.

В МИД Украины потребовали от РФ освободить украинских военных, вернуть захваченное имущество и возместить ущерб.