В Минске на стройке упал автокран 26.11.2018, 12:18

Техника упала в котлован.

В воскресенье, 25 ноября, на стройке возле дома на Дзержинского, 115, в котлован упал автокран.

О произошедшем нам сообщил читатель tut.by Павел. По его словам, автокран упал в котлован в районе 8 утра в воскресенье. Здесь компания «Фармоэкспотех» строит гараж-автостоянку.

Вероятно, пострадавших на этом участке не было. В МЧС пояснили, что сообщения по этому адресу не поступали.

В офисе компании генподрядчика «ДомСтройАгент» сказали, что о произошедшем не знают, и попросили позвонить позже.