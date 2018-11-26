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Революция – дама непредсказуемая

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  • 26.11.2018, 12:30
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Власти РФ сами приближают развязку.

Верховный Суд РФ проигнорировал решение Конструкционного Суда и разрешил изымать в качестве погашения долга единственное жилье, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Чем это грозит РФ, учитывая тяжелую экономическую ситуацию в стране и количество долгов, при отсутствии реальных возможностей у россиян их погасить? Появлением Сотен, а в более отдаленной перспективе и тысяч новых бездумных, что в свою очередь умножит в десятки раз уличный криминал и повлечет возникновение новых банд.

У россиян начинают отбирать последнее. Следующими законами, видимо, должны стать: налог на воздух и разрешение извлекать у людей за долги органы.

Примечательно, что все независимые эксперты в один голос утверждают, что «в столь карательной политике, которую проводит сейчас Кремль - нет абсолютно никакой крайней необходимости. Все реформы можно было провести гораздо плавнее и аккуратнее, не доводя народ до крайней степени морального и физического истощения».

Но элитка, как будто, целенаправленно ускоряет приближение катастрофы РФ. Она жаждет ее куда больше самого, уставшего от постоянного беззакония, народа.

Спровоцировать революцию, сбежать в вертолетных сетках и после свалить все свои грехи на «бузотеров, провокаторов и пятую колонну» - именно таким она видит идеальный план развития событий.

Только вот, Революция - Дама непредсказуемая и крайне вредная, не терпящая над собой никаких манипуляций.

Чекисты могут продумать все до самых мельчайших мелочей, а она возьмет и в раз свернет им хребты, оборвав их бесславную криминальную власть.


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