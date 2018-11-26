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«Делай неожиданное – и тогда победишь»

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  • 26.11.2018, 12:57
  • 1,753
Владимир Короткевич

Лучшие высказывания Владимира Короткевича.

Владимиру Короткевичу исполнилось бы сегодня 88 лет. Во время советской власти его романтические книги о белорусском прошлом становились ориентиром для патриотов, сообщает «Белсат».

Владимир Короткевич, который пробуждал в земляках национальную память и гордость за собственную историю, не дожил нескольких лет до независимости Беларуси.

Владимир Короткевич родился 26-го ноября 1930 г. в семье русскоязычного чиновника в городе Орша. Во время войны он был эвакуирован сначала в Пермь, а затем в Оренбург. Среднее образование получил в Орше. Окончил филологический факультет Киевского университета. Свободно владел украинским языком и имел репутацию «украинского националиста».

В 1954 — 1956 гг. был учителем в сельской школе недалеко от Киева и с 1956 до 1958 преподавал в родном городе Орша. Позже учился на курсах по литературе и кинематографии в Москве. С 1962 года и до своей преждевременной смерти в 1984 г. жил в Минске.


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