Порошенко: Украина требует от РФ срочно освободить моряков вместе с кораблями 4 26.11.2018, 13:10

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Фото: EPA

Президент Украины обратился к российскому руководству.

Президент Украины Петр Порошенко призвал руководство России сделать шаг по деэскалации ситуации в Азовском море. Соответствующее видео глава государства разместил 26 ноября в Twitter.

"Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которых в нарушение международного права грубо задержали и судьба которых неизвестна", – заявил Порошенко.

По его словам, Украина требует их срочно "передать украинской стороне вместе с кораблями".

"И срочно осуществить деэскалацию ситуации, которая сложилась в Азовском море, в качестве первого шага и деэскалацию по другим направлениям. Просил бы, чтобы реакция на это была достаточно быстрой", – добавил Порошенко.

Звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, яких в порушення міжнародного права брутально було затримано і доля яких невідома. Україна вимагає терміново їх передати українській стороні разом із кораблями. pic.twitter.com/0kJ8JmUpyl — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 ноября 2018 г.

25 ноября Россия захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. По судам открывали огонь. По данным ВМС Украины, шесть украинских военнослужащих получили ранения.

По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, всего на захваченных судах было 23 военных. Катера и буксир доставили в порт оккупированной Керчи. 26 ноября ситуацию в Азовском море обсудит Совбез ООН.

Вечером 25 ноября президент Украины Петр Порошенко созвал Военный кабинет. На заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины он заявил о поддержке предложения Военного кабинета ввести в Украине военное положение.

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что предлагается ввести его на 60 дней. Соответствующее предложение Верховная Рада рассмотрит 26 ноября.

В МИД Украины потребовали от РФ освободить украинских военных, вернуть захваченное имущество и возместить ущерб.