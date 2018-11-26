Доллар и евро заметно подорожали на торгах в Минске 1 26.11.2018, 13:18

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Российский рубль снизился.

На валютных торгах 26 ноября в Минске белорусский рубль снизился к доллару США и евро, вырос — к российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро увеличился на 0,0074 рубля (0,31%) и составил 2,4070 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0124 рубля (0,59%) до 2,1174 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0228 рубля (0,71%) и составил 3,1852 белорусского рубля за 100 российских.