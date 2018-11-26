СК опубликовал подробности о захвате заложника в банке Заславля 11 26.11.2018, 13:32

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Расследование дела завершено.

Следователи завершили дело о захвате заложника в банке в Заславле. Там, напомним, 18 июля 46-летний мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь. В ходе спецоперации по освобождению девушки он был застрелен. Предварительное расследование прекращено в связи со смертью лица, совершившего особо тяжкие преступления, сообщает tut.by.

В СК рассказали, что в тот день девушка по требованию отца пришла в банк переоформить на себя взятый им кредит. В момент подписания документов он, будучи пьяным, приставил к ее шее нож, требуя прекратить общение с ее молодым человеком.

Захватив потерпевшую, он нанес ей 15 ссадин на шее и 6 ран на пальцах рук. Девушка в момент захвата была беременна вторым ребенком.

Согласно заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы, подозреваемый во время совершения инкриминируемых ему деяний не страдал каким-либо психическим расстройством, мог сознавать опасность своих действий и руководить ими.

Следователи рассказали подробности дела.

— Следствием установлено, что мотивом совершенного преступления явились внутрисемейные отношения. Собраны доказательства, свидетельствующие о том, что мужчина в течение многих лет совершал противоправные действия в отношении своей дочери. В ходе совместного их проживания он систематически истязал, подвергал ее избиению, причинял телесные повреждения, вызывающие особые физические и психические страдания. Девушка в милицию обратилась только единожды, но возбужденное в отношении мужчины административное производство в суде было прекращено в связи с их примирением.

За неделю до происшествия в результате ссоры мужчина на почве ревностного отношения угрожал ножом дочери и причинил ей резаную рану шеи. В день происшествия потерпевшая по требованию фигуранта пришла в отделение банка переоформить на себя взятый им кредит. При подписании кредитных документов в операционном зале он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставил к ее шее нож, требуя прекратить общение с ее молодым человеком. Реализуя умысел, направленный на ее захват, причинил потерпевшей телесные повреждения в виде пятнадцати ссадин на шее и шести ран на пальцах кистей рук.

В ходе сбора характеризующих подозреваемого материалов установлено, что он был неоднократно судим за умышленные преступления. В 2007 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершенный разбой и грабеж.

После детального изучения всех обстоятельств предварительное расследование прекращено в связи со смертью лица, совершившего особо тяжкие преступления, — сообщает Следственный комитет.