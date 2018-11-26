Видеофакт: Захваченные Россией украинские корабли держат в керченском порту 26.11.2018, 13:40

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Фото: TASS

Корабли держат на стоянке судов на территории Погранслужбы ФСБ России.

Украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», задержанные 25 ноября в результате акта агрессии России в районе Керченского пролива, доставлены в керченский порт. Корабли держат на стоянке судов «Генмол» на территории Погранслужбы ФСБ России в центре Керчи, сообщает корреспондент Крым.Реалии. Накануне ВМС Украины сообщили, что пограничные корабли России совершили «откровенно агрессивные действия» против кораблей ВМС Украины, которые переходили из порта Одессы в Мариуполь на Азовском море. В частности, российский пограничный катер «Дон» совершил таран рейдового буксира ВМСУ «Яны Капу».

При этом управление ФСБ России по Крыму утверждает, что три украинских военных корабля 25 ноября «незаконно пересекли госграницу России» и осуществляли «опасные маневры» на пути к Керченскому проливу.

Позже Россия перекрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов из-за ситуации с тремя украинскими военными катерами. При этом Россия пропустила через пролив три своих суда, продолжая блокировать проход украинских военных кораблей в акваторию Азовского моря. В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали действия России на Черном и Азовском морях после инцидента 25 ноября.