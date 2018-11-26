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Домрачева о завершении карьеры: Cвою роль сыграли перемены в нашей федерации

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  • 26.11.2018, 13:51
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Дарья Домрачева
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На решение белорусской биатлонистки повлияла смена тренеров.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, почему решила завершить успешную карьеру в 31 год, пишет tut.by.

Перед завершающим масстартом Кубка мира я подумала, что, возможно, это моя последняя гонка в карьере. И если это действительно так, то мне нужно ее выиграть. К счастью, мне это удалось.

Каковы причины моего ухода? В первую очередь наша дочь, которой нужно уделять все больше внимания. Также свою роль сыграли перемены в нашей федерации. В частности, смены тренеров. Это не прибавило мне мотивации, — сказала Домрачева в интервью норвежскому каналу TV2.

Белорусская федерация биатлона (БФБ) не стала продолжать сотрудничество с австрийским тренером Альфредом Эдером. Старший тренер женской сборной Федор Свобода теперь будет работать с юниорской командой. Их сменили Василий Лещенко и Виктор Корчагин.


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