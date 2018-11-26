Нина Багинская добилась отмены штрафа за защиту Куропат 4 26.11.2018, 14:06

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Нина Багинская

В этом году активистку минские суды оштрафовали в общей сложности на $1,6 тысячу.

Судья суда Фрунзенского района Минска Юлия Крепская 14 ноября отменила штраф известной активистке Нине Багинской в размере 5 базовых величин (122,50 рублей), пишет правозащитный центр «Весна».

В этом году 29 июня защитницу Куропат Нину Багинскую привлекли к административной ответственности за «нарушение правил дорожного движения» (ч.1 и ч.3 ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь).

Согласно постановлению УГАИ Нина Багинская 19 июня "на 51-м километре МКАД, являясь пешеходам, необоснованно препятствовала движению транспортных средств, при этом создала аварийную обстановку другим участникам дорожного движения". Интересно, что в постановлении отмечено, что она совершили одно и то же правонарушение разницей в два часа, и поэтому ее привлекли к ответственности сразу по двум частям статьи 18.23 КоАП.

Правозащитники помогли Нине Багинской обжаловать это постановление. В жалобе они обратили внимание на то, что она не могла быть привлечена к административной ответственности за это правонарушение дважды, потому что оно является длящимся. Поэтому постановление УГАИ о привлечении Нины Багинской к ответственности является незаконным.

Суд, рассматривая жалобу, согласился с ее аргументами. Судья Юлия Крепская пришла к выводу, что действительно заместитель начальника УГАИ Миноблисполкома допустил существенные нарушения законодательства, что "влечет безусловную отмену не вступившего в законную силу постановления".

В этом году активистку Нину Багинскую минские суды оштрафовали в общей сложности на 137 базовых величин, что составляет 3 356,5 белорусских рублей.