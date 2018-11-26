Порошенко и Столтенберг договорились о заседании комиссии Украина – НАТО 26.11.2018, 14:22

Фото: president.gov.ua

Украинский президент призвал усилить международное давление на Кремль.

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина – НАТО из-за агрессивных действий России в Керченском проливе.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента Украины, сообщает "Гордон".

В ходе телефонного разговора Порошенко рассказал Столтенбергу о "грубом акте агрессии" России против Украины в Азово-Черноморской акватории и действиях Украины в ответ.

Украинский президент призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

Столтенберг, в свою очередь, выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

Собеседники обсудили угрозы региональной безопасности вследствие непредсказуемых действий России и договорились продолжать контакты на высшем уровне, говорится в сообщении пресс-службы.