Рубль, акции и гособлигации РФ осыпались после инцидента на Черном море 2 26.11.2018, 14:37

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Фото: Reuters

«Газпром» стал дешевле на 72 миллиарда российских рублей.

Рубль, акции и госооблигации России возобновили падение на торгах в понедельник на фоне усиления напряженности в Черном море, пишет finanz.ru.

Несмотря на 2-процентный отскок цен на нефть, снова превысивших отметку 60 долларов за баррель Brent, курс доллара на МосБирже к 13.52 по белорусскому времени вырос на 51 копейку, до 66,6 рубля - нового максимума с 15 ноября.

К евро рубль потерял 71 копейку, оформив новое «дно» за полторы недели - 75,77 рубля.

Индекс РТС провалился ниже отметки в 1100 пунктов, а индекс ММВБ в моменте падал более чем на 2%, что стоило крупнейшим российским компаниям потери капитализации на 230 миллиардов рублей.

Сбербанк подешевел на 2,95%, или 119 млрд рублей, свалившись к минимуму за 3 недели. «Газпром» стал дешевле на 1,94%, или 72 млрд рублей, а его акции падали до отметки 146,3 рубля - рекордно низкой с 31 августа.

Российский рынок реагирует на возросшие геополитические риски, констатирует аналитик Nordea Татьяна Евдокимова.

Инвесторы снова опасаются санкций: с учетом эскалации новые меры «будут введены почти однозначно» и могут коснуться российского госдолга, предупреждает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. Котировки госбумаг падают второй день подряд: долгосрочные ОФЗ подешевели на 0,4-0,6%, а доходность 10-летних (ОФЗ 26224) и 15-летних облигаций (ОФЗ 26225) снова вплотную приблизилась к отметке 9% годовых.

Индекс цен ОФЗ RGBI потерял 0,4 пункта и опустился до минимума за 1,5 недели - 132,96 пункта. Стоимость страховки от дефолта РФ, оценивающая риски инвестирования в российские активы, подскочила с 156 до 166 базисных пунктов.

Риск санкций остается ключевым для рубля и российского рынка в целом, предупреждают аналитики БКС.