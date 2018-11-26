Депутат ВР Украины рассказал, как пройдет голосование о военном положении 26.11.2018, 14:55

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Заседание парламента могут перенести.

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться вопрос о введении военного положения в Украине, пройдет в открытом режиме. Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил народный депутат (фракция Блока Петра Порошенко), секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

“На 16.30 запланировано специальное заседание парламента, где будет всего один вопрос – голосование по законопроекту о введении правового режима военного положения. Но до этого нам обязательно нужно провести заседание комитета, иначе это будет нарушение регламента и оппоненты смогут оспорить голосование в суде. Пока мы не получим документ и не рассмотрим в комитете, ничего не будет. Разговоры, что ВР сразу будет голосовать, не выдерживают критики. Заседание комитета пройдет в открытом режиме. Запланировано на 14.30. Но оно может быть перенесено, если мы не получим документы хотя бы за час”, – сказал депутат.

На уточняющий вопрос, будет ли открытым заседание Верховной Рады, Винник заявил, что “все будет открыто”.

Он предположил, что указом президента военное положение будет введено на всей территории Украины.

“Сразу хочу сказать, что это организационные мероприятия по переводу экономики, органов государственной власти и местного самоуправления, военных формирований на режим сдерживания агрессии. Ничего страшного в этом нет. Это не война. Просто временно будет введена другая форма управления. Думаю, речь будет идти обо всей территории Украины, чтобы привлечь внимание всех органов и ветвей власти, всех граждан страны к проблеме российской агрессии и необходимости объединиться для ее сдерживания. Через 60 дней режим автоматически отменяется, если его досрочно не продлят. Но для этого потребуется отдельный указ, поддержанный ВР”, – отметил Винник.