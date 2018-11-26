Ученые изобрели подводного прыгающего робота 26.11.2018, 15:05

Робот сконструирован для того, чтобы понять, как киты и дельфины выпрыгивают из воды.

Исследователи из Университета Корнелла изучали более простых животных, вроде лягушек, которые могут также выпрыгивать из воды. Маленький размер и предсказуемое поведение делает их идеальными объектами для исследований, пишет «Популярная механика».

Ученые выяснили, что одним из ключевых факторов, определяющих, как высоко животное может выпрыгнуть из вод, называется «увлекаемой массой воды». То есть это то количество воды, которое животное увлекает с собой, когда покидает водоем, причем она составляет значительный процент общего веса животного, и лучшие прыгуны стараются найти способ его минимизировать.

Такие прыгуны имеют обтекаемую форму, чтобы вырываться из воды с минимальным количеством помех. Робота построили, мимикрируя это поведение, но тем не менее, обтекаемость его куда меньше, чем у животных. Исследователи выбрали простой дизайн: петля и резиновая лента для обеспечения силы прыжка. Но устройство не смогло достичь высоты, на которую поднимаются животные.

Робот пока не столь обтекаем и увлекает с собой много воды. В следующей версии робота тот будет двигаться под водой быстрее и прыгать выше. В будущем это исследование поможет создать более сложных роботов, способных легко вырываться из воды, и именно такие легкие, прыгающие устройства смогут исследовать океаны.