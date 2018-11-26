Беларусь наторговала с Китаем на отрицательное сальдо в $2 миллиарда 1 26.11.2018, 15:12

Это второй результат в итоговом минусе внешнеторгового баланса.

Отрицательное Беларуси сальдо в торговле товарами с Китаем за девять месяцев составила 1,991 млрд долларов, и это второй результат в итоговом минусе внешнеторгового баланса страны после России, сообщает «Ежедневник».

Товарный минус в торговле с Россией в этом периоде превысил 7,157 млрд долларов. В целом отрицательное сальдо в этом периоде составило 3,183 млрд долларов, говорится в информации Белстата.

В течении третьего квартал произошло изменение в топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси. Традиционный поставщик товаров и оборудования на белорусский рынок Италия была вытеснена Казахстаном. Также по сравнению с первыми двумя кварталами Китай вытеснил с третьего места Великобританию.

Лидером в торговле товарами с Беларусью остается Россия, на которую приходится почти 50% всего товарооборота. Второе место (с положительным сальдо в пользу Беларуси свыше 2 млрд долларов) удерживает Украина.

Также в первой десятке Германия, Польша, Нидерланды, Литва и Турция.

Топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам девяти месяцев 2018г.